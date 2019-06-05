Утвержден проект охранной зоны историко-культурных ценностей.

Министерство культуры постановлением №6 от 7 февраля утвердило охранную зону квартала стадиона «Динамо». Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Проект охранной зоны касается квартала, ограниченного улицами Кирова, Ленина, Ульяновской и Свердлова в беларусской столице. Здесь расположен стадион «Динамо», а также комплекс бывшей еврейской больницы — теперь ГКБ №3. Они признаны историко-культурными ценностями.

Постановлением утверждены границы охранных зон. На территории охранной зоны запрещается строительство зданий.