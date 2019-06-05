Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма тепло приветствовали друг друга. «Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему», — сказал глава государства.

Леонид Кучма назвал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом.

«Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения», — согласился Леонид Кучма.

Президент Беларуси на встрече особо отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. «Вы же все-таки Президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот — основа отношений — только официально зарегистрированный $5,5 млрд», — сказал он.