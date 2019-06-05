Заседания рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы впервые прошли конструктивно.

Об этом сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в Минске в среду, 5 июня, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Впервые заседания рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с «дорожной картой» от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я выразил те пожелания, которые услышал от президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и обратная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу», — отметил Кучма.