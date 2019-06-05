Продюсер Иосиф Пригожин поделился трогательными снимками из далекого прошлого.

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса – Валерия и Иосиф Пригожин – сегодня отмечают 15-летие со дня свадьбы.

Возлюбленный известной певицы написал, что они до сих пор любят друг друга, будто познакомились только вчера.

Вопреки всем слухам и прогнозам мы празднуем сегодня 15 -летие со дня нашей свадьбы. Для нас это время пролетело как один день. Я по-прежнему продолжаю ухаживать и заботиться о своей любимой, как и в первый день нашей встречи. Не шоу-бизнесом единым, – написал Пригожин.

Продюсер не раз заявлял в своих интервью, что много лет назад влюбился в Валерию с первого взгляда. Удивительно, но это чувство не проходит до сих пор.

Лолита Милявская, Юлия Савичева, Алена Водонаева, Егор Крид, Игорь Николаев и другие артисты поспешили поздравить звездную чету с этой знаменательной датой.