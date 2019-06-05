С 25 мая по 5 июня в стране проходила акция «Внимание – дети!»: автомобилисты должны были ездить с включенными фарами круглосуточно, чтобы быть заметнее и привлекать внимание детей, у которых начались летние каникулы.

Республиканская акция Госавтоинспекции «Внимание – дети!» завершается в Беларуси 5 июня, с 6 июня водители снова смогут не включать фары при движении днем, сообщает Sputnik.

Акция «Внимание – дети!» традиционно прошла в Беларуси накануне школьных каникул. С 25 мая по 5 июня автомобилисты круглосуточно должны были ездить с включенным ближним светом фар. С 6 июня включать свет снова нужно будет только в случаях, описанных в ПДД.

Акция была приурочена к окончанию учебного года. Считается, что свет фар делает автомобиль более заметным на дороге и привлекает внимание детей, которые уже успели расслабиться и могли позабыть о необходимости безопасного поведения на дорогах. За не включенные фары в период проведения акций предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа до двух базовых величин.

По информации ГАИ, с начала года в столице случилось 19 аварий с участием детей в возрасте до 18 лет, в которых пострадали 20 несовершеннолетних. При этом в пяти случаях виновниками ДТП стали сами маленькие пешеходы.