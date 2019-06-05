Корреспондет “Народной Воли” познакомился с чудо-рыбой, которую разводят в Беларуси.

В рамках выставки «Белагро-2019», которая открылась в Минске 4 июня, можно увидеть не только новинки сельхозтехники или достижения растениеводства, но и познакомиться с успехами предприятий и организаций, которые занимаются разведением рыбы.

Возле павильона Института рыбного хозяйства – несколько бассейнов. В одном из них я заметил необычную рыбу с длинным носом. В продаже такую я точно никогда не видел…

– Это веслонос, – объясняет мне заместитель директора по научной работе института Владимир Костоусов. – Очень древняя рыба, она родом из Северной Америки. Дальний родственник наших осетра и стерляди. И знаете, в чем достоинство веслоноса? Тот же осетр требует специальных высокобелковых кормов, а веслоноса можно выращивать в прудах вместе с карпом. Ему не нужно никаких особых кормов, рыба фильтрует через себя животную растительность, которая составляет толщу воды.

– То есть можно запускать эту рыбу в обыкновенный пруд?

– Естественно. Эта рыба вполне успешно растет в нашей климатической зоне.

Владимир Геннадьевич показывает мне веслоноса, который плавает в бассейне на выставке. Его вес примерно 10 килограммов.

– Мы отобрали для выставки самого маленького, – продолжает специалист. – Большие элементарно не поместились бы в бассейне, потому что у нас есть особи по 25–40 килограммов.

Разведение веслоноса – очень перспективное направление. Как я уже говорил, он спокойно растет вместе с карпами, но на карпа существует потолок цен. Мы не можем поднять цену выше, чем она есть, а значит, существует и потолок рентабельности. И для того, чтобы повысить экономическую эффективность прудового рыбоводства, нужно вводить новые виды рыб, которые удорожали бы общую стоимость продукции, но не требовали дополнительных затрат. Веслонос – как раз такая рыба.

Прирост массы веслоноса – 2–3 килограмма в год. Через 3–5 лет рыба созреет и будет давать икру, сопоставимую по стоимости с икрой севрюги или стерляди. Это примерно 600–700 евро за килограмм!

– Я ни разу не видел, чтобы в магазинах продавался веслонос…

– Эта рыба у нас еще не освоена в широком производстве. Пока мы научились выращивать ее в наших условиях, создали маточное стадо порядка 200 голов, и это особи по 30–40 килограммов. Но для того, чтобы широко внедрить, нужен этап воспрозводства, а это процесс достаточно сложный и длительный. Веслонос живет 50–70 лет, рыба поздно созревает.

– Так будет ли эта рыба со временем поступать в продажу?

– Предполагаем, что так и будет. На мясо карпа цена где-то 2 евро за килограмм, на осетра – 6–7 евро. И если разведение веслоноса пойдет в широком масштабе, то в магазине он будет стоить примерно 5 евро за кило. Для нашего внутреннего рынка это вполне приемлемая цена, потому что ни качество мяса, ни качество икры практически не хуже, чем у осетра, белуги или стерляди.

– Если кто-то захочет у вас купить веслоноса в свой пруд, это возможно?

– Несколько штук больших рыбин мы можем продать, и некоторые любители экзотики к нам уже обращались. Сейчас у нас цена на такого веслоноса – 30–40 рублей за килограмм, так что, например, вот эта рыба, которую мы привезли на выставку, будет стоить порядка 300–400 рублей.