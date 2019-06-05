Первые билеты на II Европейские игры поступили в продажу 1 декабря 2018 года и сейчас их распродано уже около 130 тыс., сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал Беларусь-1.

Львиную долю квитков приобрели белорусы. На долю иностранцев приходится 10-15 % купленных билетов.

Попасть на Игры хотят не только европейцы, но и представители Америки, Азии, Австралии, Африки, Ближнего Востока. Организаторы отмечают, что чем меньше остается времени до начала спортивного форума, тем активнее проявляется интерес болельщиков.

В продаже появился новый блок квитков на художественную гимнастику, церемонии открытия и закрытия II Европейских игр.