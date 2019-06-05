Беларусь празднует день памяти небесной покровительницы

Матушка земли белорусской — так многие называют преподобную Евфросинию Полоцкую. 5 июня — день ее памяти.

Любят полоцкую княжну, белорусскую просветительницу, православную святую Евфросинию и верующие, и неверующие; и православные, и представители других конфессий; и белорусы, и иностранцы. О ее жизни написана не одна книга, снят не один фильм. О ней говорят в школах, библиотеках, концертных залах, храмах; создано много картин, икон… Знает о преподобной и стар, и млад!

— Предслава происходила из древнего княжеского рода, восходившего к равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси, — напоминает протоиерей Павел Боянков, клирик столичного храма святого благоверного князя Александра Невского.

Преподобная Евфросиния в какой-то степени была крестительницей Беларуси: переписывала священные книги, наставляла инокинь и мирян на богоугодную жизнь, строила храмы… По ее благословению в 1161 году мастер-ювелир Лазарь Богша изготовил напрестольный крест-ковчег, который вскоре исчез и до сих пор не найден. Сделан лишь его прототип и сегодня это один из символов Беларуси.

Гости нашей страны всегда стремятся в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь. Например, одна монахиня из Сербии, которую мне довелось отвозить туда, очень хотела попасть в келию Белорусской Матушки, посидеть на бетонной плите — ее кровати.

— Молва разнесла, что, посидев здесь, исцеляешься от болей в спине, — пояснила монахиня Якова и, улыбнувшись, добавила. — Но это не значит, что не нужно молиться, причащаться…

Гостья исцелилась, уехала со здоровой спиной и в хорошем настроении…

Фото: pravoslavie.ru