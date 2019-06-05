Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 сентября текущего года можно будет оформить в электронном виде.

Об этом сообщил на пресс-конференции «Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок» начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко, передает БЕЛТА.

Увеличен также лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ с 400 до 800 евро, снижены страховые взносы по договорам внутреннего страхования для электромобилей (с 43,1 евро до 23,9 евро на год) и гибридных автомобилей (с 59,7 евро до 33,2 евро). Эти нововведения предусмотрены указом №175 «О страховании».

Сергей Осенко пояснил, что заключение договора в электронном виде относится только к рынку внутреннего страхования и не распространяется на договоры страхования «Зеленая карта». Что касается лимита страхового возмещения, то новые условия будут применяться по страховым случаям, наступившим после 31 августа 2019 года.

«Мы прилагаем усилия, чтобы уйти от бумажной формы заключения договора страхования. Автовладельцам не нужно будет возить с собой бумажную версию документа, поскольку данные о страховании занесут в специальную базу. Сотрудник ГАИ через нее сможет проверить наличие у водителя страховки», — отметил Сергей Осенко.

Оформить «автогражданку» можно будет онлайн на сайте страховой компании. Сервис будет работать круглосуточно и без выходных. Как пояснил заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Сергей Рабецкий, заключить договор страхования можно с любого гаджета, имеющего выход в интернет. На сайте выбранной страховой компании нужно ввести свои данные и оплатить услугу. После подтверждения оплаты на адрес электронной почты автовладельцу направят документ. Проверить наличие заключенного договора можно будет по ссылке.