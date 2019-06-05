Сегодня по стране государство реставрирует и консервирует 50 объектов культурного наследия. Это, можно сказать, масштабное воссоздание прошлого Беларуси. И это — сегодняшний запрос общества на свою историю. Поэтому не удивительно, что Музей современной белорусской государственности собрал вчера в своих стенах цвет белорусской интеллигенции, чтобы поговорить об архитектуре. Изначально повод был не то чтобы рабочий, обыденный в этой среде — выход новой книги об архитектуре — но и не скажешь, что чрезвычайный. Издательское дело в государстве поставлено исправно, и ученая среда не дремлет, выдает новые опусы регулярно.

Конечно, имена собравшихся не предполагали казенщины в принципе, на презентацию книги пришли персоны в стране очень известные: этнолог, историк, искусствовед академик А.Локотоко, ректор Академии искусств профессор М.Борозна, доктора архитектуры С.Сергачев и Г.Потаев, дипломат, просветитель и краевед А.Бутевич, священник Святослав Рогальский, ксендз-магистр Владислав Завальнюк, поэт и публицист Н.Гальперин, скульптор А.Финский, председатель Белорусского фонда культуры Т.Стружецкий и заместитель министра культуры С.Шереметьев.

Но издание именно новой книги доктора архитектуры Армена Сардарова — «Архитектура: имя и образ» — неожиданно стал поводом, практически, для коллоквиума: такие яркие, заинтересованные выступления о прошлом и будущем белорусской архитектуры прозвучали вчера на этом собрании.

В своем вступительном слове доктор архитектуры профессор Армен Сергеевич Сардаров сказал:

— Очень важно, что сегодня о строительном искусстве, зодчестве мы говорим именно в Музее белорусской государственности. Потому что из чего складывается государственность? Прежде всего — это наша древняя вера, а затем, несомненно, культура и искусство. Именно на них держится государственность. Тем более, что архитектура как вид искусства — это не только система организации пространства, постройки зданий, «ящиков для жилья», как говорил Ле Корбюзье. Это не только строительные технологии, но и способ воздействия на общество со стороны власти, религии, личности. Задача архитектуры — говорить с людьми, оказывать идеологическое, духовное и эстетическое влияние на сознание человека, на формирование его взглядов, вкусов, убеждений.

Книга поступила в продажу, она, несомненно, будет интересна широкому кругу читателей, а не только специалистам.

Фото из открытых источников