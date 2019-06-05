19-летнего парня зарезали в Бобруйске

В настоящее время расследуется уголовное дело по факту убийства молодого человека.

В совершении данного преступления подозревается 22-летний житель того же города.

Согласно версии следствия, 4 молодых людей ночью выпивали на чердаке здания бывшей казармы. Между 2-мя из них в ходе застолья вспыхнула ссора. Один ударил ножом другого и скрылся с места происшествия. Девушка, которая была в этой компании, вызвала скорую. Врачи констатировали смерть юноши.

Подозреваемый попытался спрятаться в этом же здании, однако его обнаружила милиция. Ранее он был судим за кражу, привлекался к административной ответственности. Молодой человек в ходе допроса признался в содеянном. Об этом сообщает СК РБ. Расследование продолжается.