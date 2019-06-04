Согласно статистике Нацбанка, к 1 мая общая сумма задолженности белорусов по кредитам перед банками составила 12,181 млрд долларов, что является абсолютным историческим максимумом.

Из общей суммы кредитной задолженности, лишь 0,3% — задолженность, сформированная в иностранной валюте. Это является следствием давнего вето Нацбанка на кредитование в инвалюте для физических лиц с целью защиты банковской системы от роста обязательств.

Что касается просроченной задолженности по кредитам, то к 1 мая она находится на минимальных значениях – в 29,1 млн рублей, снизившись с 1 января на 3,9 млн рублей и на 17,8 млн за последний год.

Задолженность по потребительским кредитам на 1 мая составляет 4,685 млрд рублей, по жилищным – 7,383 млрд рублей.