Американские ученые из Научно-исследовательского института при Оклендской детской больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили воздействие белого и красного мяса на организм человека.
Результаты исследования были опубликованы на сайте университета, пишут «Известия».
«Мы ожидали, что красное мясо будет оказывать более неблагоприятное влияние на уровень холестерина в крови, чем белое, но это не так», — рассказали ученые.
По их словам, воздействие белого и красного мяса оказалось аналогичным, в случае если уровень насыщенных жиров в его составе был эквивалентен. Ученые отметили, что для улучшения состояния здоровья и снижения уровня холестерина необходимо ограничить потребление мяса в целом.
Вместо этого ученые рекомендуют включать в рацион овощи, бобовые, а также молочные продукты.