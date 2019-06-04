Американские ученые из Научно-исследовательского института при Оклендской детской больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили воздействие белого и красного мяса на организм человека.

Результаты исследования были опубликованы на сайте университета, пишут «Известия».

«Мы ожидали, что красное мясо будет оказывать более неблагоприятное влияние на уровень холестерина в крови, чем белое, но это не так», — рассказали ученые.

По их словам, воздействие белого и красного мяса оказалось аналогичным, в случае если уровень насыщенных жиров в его составе был эквивалентен. Ученые отметили, что для улучшения состояния здоровья и снижения уровня холестерина необходимо ограничить потребление мяса в целом.

Вместо этого ученые рекомендуют включать в рацион овощи, бобовые, а также молочные продукты.