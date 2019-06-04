Гражданку Туркменистана обвинили в убийстве новорожденного ребенка, сообщает корреспондент NewsBel.by.

Следственный комитет сообщает, что 28-летняя туркменка оставила труп младенца на берегу реки Мухавец в Бресте. 15 мая тело малыша нашли. Поиски инициировала педиатр местной поликлиники, где должен был наблюдаться новорожденный ребенок после выписки из роддома.

Малыш родился 17 марта недоношенным. Когда педиатр пришла осмотреть ребенка, дверь в квартиру е никто не открыл. В телефонном разговоре мать отказалась говорить, где ребенок.

В ходе допроса мать пояснила, что ребенок умер в результате несчастного случая. Она испугалась и оставила тело малыша на берегу реки.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту убийства (п.2 ч.2 ст.139 УК РБ).