Обрез двустволки, карабин Мосина и «фроловка» — далеко не полный список стволов, обнаруженных в доме у 30-летнего оршанца.

Получив оперативную информацию об оружии в частный дом, где оно могло храниться, отправились сотрудники 7-го управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН, пишут «Народныя навіны Віцебска» со ссылкой на пресс-службу УВД Витебского облисполкома.

В частном доме рабочего одного из предприятий Орши они нашли карабин Мосина образца 1938 года, обрез двуствольного охотничьего ружья и одноствольное охотничье ружье конструкции Фролова 28 калибра. Последнее достаточно нечастый экземпляр, так как обычно «фроловки» изготавливали расточкой нарезного ствола винтовки Мосина образца 1891 года до гладкоствольного ствола 32 калибра — иначе очень утончались стенки.

Также в ходе обыска у оршанца изъяли ряд составных частей боевого оружия: затвор к винтовке конструкции Мосина, затворную коробку пистолета-пулемета Шпагина образца 1941 года, ствольную коробку пулемета Дегтярева образца 1927 года с дисковым магазином, ствол немецкого ручного пулемета MG-34 калибра 7,92 мм. Кроме того милиционеры нашли 19 магазинов, 33 возвратных и боевых пружин пистолета Макарова и другие элементы оружия, а также более 50 граммов бездымного пороха и пневматическое оружие.

Годными для стрельбы экспертиза признала мосинский карабин и обрез охотничьего ружья, который был изготовлен из «горизонталки» ТОЗ-БМ 16 калибра.

В результате в отношении владельца арсенала Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 2 статьи 295 УК.

Ранее рабочий с законом проблем не имел и в поле зрения милиции попал впервые. Сейчас милиционеры пытаются установить, откуда в доме оршанца появилось это «эхо войны».