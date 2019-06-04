Депутат Верховного Совета и двух созывов Палаты представителей, экс-президент закрытого акционерного общества “Белнефтегаз” Роман Ананьев рассказал «Народной Воле», что думает о строительстве АЭС, депутатском клубе и подорожании топлива.

– Недавно в Минск приезжал российский политик Сергей Бабурин. Знаю, что вы с ним много лет поддерживаете приятельские отношения…

– Это была хорошая встреча друзей, единомышленников, неравнодушных людей, обмен мнениями.

Меня, между прочим, удивило, что Бабурина некоторые сайты обозвали российским шовинистом. Бабурин, кстати, не обиделся, потому что он умный человек. Может, кто не в курсе, но Сергей Николаевич был единственным российским политиком, который сразу после президентских выборов направил свои поздравления новому главе Украины Владимиру Зеленскому. А всем критикам Зеленского он по сей день отвечает: «Дайте парню шанс!»

Бабурин и на белорусскую действительность смотрит очень здраво, на мой взгляд, не как шовинист и не как организатор «русских маршей». Он все отлично понимает – и про независимость, и про суверенное государство.

– На встрече с Бабуриным был замечен экс-глава Конституционного суда Беларуси Григорий Василевич…

– Сергей Николаевич Бабурин – председатель Союза юристов России. Ясное дело, что двум юристом было о чем поговорить и что обсудить.

Кстати, был не только Василевич, но еще и заведующий кафедрой юридического факультета БГУ. Обменялись мнениями по поводу реформирования законодательства двух стран.

– Конституцию имеете в виду?

– Кстати, вопросы предстоящего изменения Конституции Беларуси не обсуждали вообще. Хватило других тем.

– А что вы думаете по поводу изменения Конституции?

– Я когда-то инициировал изменения в Конституцию, был одним из тех, кто предлагал снять ограничения для президента по срокам пребывания у власти. Многие меня за это критиковали. А я считаю, что если народ выбирает главу государства, значит, ничто не мешает ему оставаться у власти.

– Сегодня ваше мнение по поводу сроков президентских полномочий не изменилось?

– Все должен решать народ. Как белорусы решат, так и будет. Судьба страны в руках каждого из нас.

Но я был бы не против, чтобы Беларусь стала одним из главных узлов нового «Шелкового пути», чтобы благополучно запустилась Белорусская атомная станция, и чтобы в будущем белорусская школа атомных энергетиков была одном из лучших в мире.

– А вы уверены в безопасности АЭС?

– Ну а почему нет? Разве мы враги сами себе? Если не ошибаюсь, эксперты МАГАТЭ заявили, что в проекте Белорусской АЭС учтены все аспекты безопасности. Они отвечают за свои слова. Никому не нужны проблемные АЭС. И мне кажется, к реализации этого проекта у нас подходят крайне ответственно.

– Вы сегодня часто выступаете как эксперт и консультант…

– Ну не зря же говорят, что бывших депутатов не бывает!

– Не так давно анонсировалось создание депутатского клуба…

– Неплохая идея. Но я считаю, что в депутатский клуб нужно включать не только оппозиционно настроенных депутатов Верховного совета, но и вообще депутатов всех созывов.

Я уверен, что этот депутатский клуб должен быть открыт для людей самых разных взглядов, и для тех, кто работал и в Верховном совете, и для тех, то был в Палате представителей. И если депутатский клуб действительно заработает, то это будет полезный обмен опытом, мнениями.

Кстати, как бывшего депутата на заседания можно и Александра Лукашенко иногда приглашать. Ну а почему нет?

– Как вы реагируете на то, что у нас почти каждую неделю топливо дорожает на копейку?

– Беларусь – это страна, которая не имеет собственных нефти и газа. Цены на топливо диктует рынок. Тут ничего не поделаешь…