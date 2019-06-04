Автор портала The Hockey Writers, независимый скаут Ларри Фишер составил финальный рейтинг «проспектов», которые могут быть выбраны на ближайшем драфте НХЛ, который пройдет 21-22 июня в Ванкувере.

В список из 350 претендентов вошли пять белорусов: Владислав Колячонок, Алексей Протас, Владимир Алистров, Евгений Оксентюк и Иван Дроздов.

Возглавили рейтинг нападающие Джек Хьюз, Каапо Какко и Василий Подколзин.

Фишер спрогнозировал белорусам следующие позиции (в скобках — место по итогам предыдущего рейтинга от 13 мая):

44 (53). Владислав Колячонок (защитник, «Флинт», OHL — 2-й раунд)

112 (124). Алексей Протас (нападающий, «Принс-Альберт», WHL — 4-й раунд)

129 (123). Владимир Алистров (нападающий, «Эдмонтон», WHL — 5-й раунд)

153 (174). Евгений Оксентюк (нападающий, «Шахтер» — 5-й раунд)

212 (173). Иван Дроздов (нападающий, «Динамо» Мн — 7-й раунд)

Кроме того, под 303-м номером в рейтинге находится защитник «Принс-Альберта» Сергей Сапего, который также имеет небольшой шанс оказаться задрафтованным. Уроженец Витебска хоть и является оверэйджером, но в этом сезоне сумел круто заявить о себе, став чемпионом WHL и одним из лучших игроков обороны в лиге, — пишет pressball.by со ссылкой на hockey.by.