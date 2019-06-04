В Вильнюсе прошла пресс-концеренция избранного президента Литвы Гитанаса Науседы.

Науседа сказал, что будет поддерживать диалог с Республикой Беларусь, поскольку для Литвы важна самостоятельность соседнего государства.

«Беларусь является очень важным нашим соседом, очень важным партнером, которому мы уделим большое внимание. И в наших интересах, прежде всего, чтобы у нашей восточной границы был независимый, самостоятельный и экономически дееспособный партнер, поэтому Литва будет поддерживать диалог с Беларусью», – сказал Науседа журналистам во вторник.

По его словам, пока преждевременно говорить о том, будет ли этот диалог «на самом высшем уровне или на уровне министров».

«Я считаю, что в любом случае мы признаем факт того, что являемся соседями, что у нас разный подход к некоторым вопросам. Это не огромная трагедия, и мы можем это обсуждать», – утверждает он.

Риторика Науседы в этом вопросе несколько отличается от завершающей работу на президентском посту Дали Грибаускайте. Нынешняя глава государства не одобряла диалог с Беларусью на высшем уровне из-за связей Беларуси с Россией и разногласиями по Белорусской АЭС в Островце.