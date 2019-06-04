Сохраняющиеся санкции Евросоюза в отношении Беларуси стали причиной отказа президента республики Александра Лукашенко принять участие в юбилейных мероприятиях «Восточного партнерств

«Печально. Должен сказать, что сама Беларусь, которая является и донором стабильности, и спонсором миротворческих усилий, остается под санкциями, пусть и минимальными», — сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на семинаре «10 лет «Восточному партнерству»: итоги и перспективы» во вторник в Минске.

По словам министра, это тормозит восстановление доверия между Беларусью и Западом. «Ведь очевидно, что все позитивные сдвиги в наших отношениях произошли не благодаря санкциям, а вопреки им», — заметил он.

«И именно вследствие такого не вполне нормализованного характера наших отношений глава государства посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества «Восточного партнерства» в Брюсселе», — подчеркнул министр.

Как сообщалось, Макей по поручению президента Александра Лукашенко представлял республику на мероприятиях в Брюсселе, приуроченных 10-летию инициативы «Восточное партнерство».

Десятилетие «Восточного партнерства» отмечалось 13 мая.

В 2017 году в саммите «Восточного партнерства», на который также был приглашен Лукашенко, от официального Минска участвовал Макей.

«Восточное партнерство» — инициатива Евросоюза, учрежденная в 2009 году. Направлена на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями ЕС: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.