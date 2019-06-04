Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич рассказал о ходе расследования гибели сотрудника ГАИ в Могилевской районе.

По его словам, результаты последних экспертиз подтверждают версию о самоубийстве.

Изначально предполагалось, что кто-то похитил и убил 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича, но в ходе расследования инцидента информация о возможном похищении сотрудника ГАИ не подтвердилась. Его тело нашли 16 мая в лесополосе возле трассы Могилев — Шклов в Могилевском районе. Основной версией случившего назвали суицид.

Сегодня председатель СК Иван Носкевич заявил, что последние экспертные заключения подтверждают версию самоубийства сотрудника ГАИ. При этом следователи продолжают отрабатывать другие версии случившегося. Если версия о суициде подтвердится, расследование уголовного дела будет прекращено по причине отсутствия состава преступления.