1 апреля 2015 года Марине Ананич впервые в Беларуси врачи пересадили одновременно печень и почку. Менее чем через два года после операции она родила Егора. А 24 января этого года на свет появилась Ксюша!

«Решила не зацикливаться на болезни»

Марине Ананич 34 года. Стройная, улыбчивая красавица – мама двоих детей. Она все время в движении: муж Василий – дальнобойщик, часто бывает в длительных

командировках, дом, дети, быт – все на ней. Со стороны никогда не скажешь, что Марина живет с чужими почкой и печенью.

У нее редкое генетическое заболевание. «Как говорится, один случай на миллион, – вздыхает женщина. – Очень редко случается такая мутация генов, чтобы детям от здоровых родителей досталась в наследство поликистозная болезнь почек. Со мной произошло именно так. И с моей младшей сестрой. Таня умерла в 17 лет…».

Проблемы со здоровьем у Марины начались с детства. Постоянный врачебный контроль, плановые госпитализации… Но тогда она до конца не осознавала, насколько серьезный у нее диагноз.

«В юном возрасте все, наверное, беспечные. Чувствовала-то я себя хорошо, хотя анализы показывали другое и врачи предупреждали, что при этой болезни поражаются не только почки, но и печень, что мое будущее – гемодиализ, – рассказывает она. – Но я как-то для себя решила не зацикливаться на болезни».

После школы девушка поступила в медицинский колледж, по распределению попала работать в Боровляны, в Минскую областную детскую клиническую больницу.

– Проработала медсестрой 7 лет. А потом как-то сильно простудилась, – вспоминает Марина. – Сдала анализы, а они были настолько плохие, что меня сразу же госпитализировали в 1-ю Клиническую больницу Минска в отделение нефрологии. Врачи сказали, что нужен диализ, потому что почки уже не справляются с очистительной функцией, кровь надо чистить принудительно и что теперь это мой образ жизни навсегда. Для меня это было шоком! Я же столько насмотрелась на бабушек, которые ходили с диализными мешками, не верила, что со мной может так быть, а это невозможное очень быстро наступило… Не знала еще, как парню своему рассказать обо всем. Мы уже тогда с Васей встречались четыре года, шесть месяцев жили вместе, он знал, что у меня больные почки, но как сказать, что они полностью отказали и я теперь буду жить на диализе?!

Вася, услышав от любимой о ее проблемах, заметил только: «Нужно лечиться». А через неделю сделал предложение выйти за него замуж…

Интервью Марии Эйсмонт с Мариной Ананич читайте в газете «Народная Воля» за 4 июня