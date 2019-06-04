Суд запретил бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину выезжать за границу из-за долгов по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой Александр Добровинский.

Аршавин и Казьмина сыграли свадьбу в сентябре 2016 года, а в феврале у них родилась дочь.

Сегодня Красносельский районный суд закончил предварительное заседание по бракоразводному процессу Аршавиных.

«Сегодня закончилась предварительная стадия. Развода пока нет, господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить алименты… Основное заседание будет 24 июня», — цитирует Sputnik.by Добровинского.

Он добавил, что долг Аршавина по алиментам за четыре месяца составляет более одного миллиона российских рублей.

Кроме того, по словам Добровинского, из-за долга спортсмену запрещен выезд за границу.

Помимо дочери от Казьминой у Аршавина есть еще три ребенка от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.

После завершения футбольной карьеры Аршавин устроился экспертом на спортивный телеканал «Матч ТВ».