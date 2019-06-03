В Гродно один и тот же стаффордширский терьер снова напал на ребенка

В Гродно стаффордширский терьер, который в январе покусал 8-летнего мальчика, снова напал на ребенка. В этот раз его жертвой стала девочка, которая проходила мимо летнего кафе. На террасе заведения в тот момент отдыхал хозяин бойцовской собаки.

В первый раз стаффордширский терьер в середине января напал на 8-летнего мальчика, который возвращался из школы домой. Собаку без поводка и намордника выгуливал третьеклассник. Внезапно пес вцепился в лицо ребенка, пока его не оттащил мужчина, ставший очевидцем происшествия. На лицо мальчика наложил 10 швов.

2 июня возле летнего кафе в Гродно произошел второй инцидент с этой же собакой. Стафф набросился на девочку, которая проходила мимо заведения, и укусил за левую руку. Сразу же после инцидента мужчина забрал своего пса и покинул кафе, но один из очевидцев проследил, куда он пошел, и вызвал милицию. На владельца стаффордширского терьера составили протокол, пишет NewGrodno.

У пострадавшей девочки диагностировали обширную гематому и укушенные раны в области левого локтя. Также ей предстоит пройти курс лечения от бешенства.