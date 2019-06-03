В мире есть только 19 шлемов, относящихся к этой эпохе.

Шлем, найденный в апреле в Бобруйске на берегу Березины, может принадлежать князю Изяславу Полоцкому. Такое мнение в эфире СТВ высказал депутат, историк Игорь Марзалюк.

«Совершенно недавно в городе Бобруйске при земляных работах мы обрели реальный знак той великой суверенной власти – скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого», — сказал он.

Сейчас шлем находится на реставрации. Планируется, что его выставят после завершения работ.

В мире до сих пор было только 19 таких шлемов. Белорусский стал двадцатым.

Игорь Марзалюк отметил, что шлем явно выполнен по индивидуальному заказу и, скорее всего, принадлежал человеку с высоким социальным статусом.

Сейчас неизвестно, где похоронен князь Изяслав. Историки не исключают, что новые находки могут пролить свет на эту тайну.