Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат».

Запрет действует с 3 июня и объясняется повторным выявлением хинолонов и первичным выявлением бензилпенициллина в колбасных изделиях, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий:

— СПК «Агрокомбинат «Снов»- выявление незаявленной ДНК кукурузы в консервах из говядины;

— ООО «Агропродукт» филиал «МЭЗ» — выявление незаявленного производителем ГМ-сои в шроте соевом кормовом тостированном;

— ООО «Александров» — выявление незаявленной ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говяжьих;

— ОАО «Беллакт» Волковысское – выявление БГКП в сливках пастеризованных (налив) (2 случая);

— СОАО «Ляховичский молочный завод» — выявление БГКП и превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив);

— КПУП «Мозырские молочные продукты» — выявление бактерий рода S.aureus в сливках пастеризованных (налив);

— ОАО «Молодечненский молочный комбинат» — выявление БГКП в кефире;

— ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» — выявление незаявленных ДНК крупного рогатого скота, курицы и свиньи в колбасных изделиях из мяса индейки;

— СООО «Старфуд» — выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы (2 случая);

— ООО «ЭкспортАльфаГрупп» — выявление незаявленной ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины;

— ЧПУП «15 Авеню» — выявление красителей (кристаллический фиолетовый) в продукции из лосося.