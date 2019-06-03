Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат».
Запрет действует с 3 июня и объясняется повторным выявлением хинолонов и первичным выявлением бензилпенициллина в колбасных изделиях, сообщает пресс-служба российского ведомства.
Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий:
— СПК «Агрокомбинат «Снов»- выявление незаявленной ДНК кукурузы в консервах из говядины;
— ООО «Агропродукт» филиал «МЭЗ» — выявление незаявленного производителем ГМ-сои в шроте соевом кормовом тостированном;
— ООО «Александров» — выявление незаявленной ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говяжьих;
— ОАО «Беллакт» Волковысское – выявление БГКП в сливках пастеризованных (налив) (2 случая);
— СОАО «Ляховичский молочный завод» — выявление БГКП и превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив);
— КПУП «Мозырские молочные продукты» — выявление бактерий рода S.aureus в сливках пастеризованных (налив);
— ОАО «Молодечненский молочный комбинат» — выявление БГКП в кефире;
— ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» — выявление незаявленных ДНК крупного рогатого скота, курицы и свиньи в колбасных изделиях из мяса индейки;
— СООО «Старфуд» — выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы (2 случая);
— ООО «ЭкспортАльфаГрупп» — выявление незаявленной ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины;
— ЧПУП «15 Авеню» — выявление красителей (кристаллический фиолетовый) в продукции из лосося.