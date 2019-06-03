Силовики возбудили уголовное дело по ст. 430 (Получение взятки) в отношении директора ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко, сообщили TUT.BY источники.

По данным следствия, 30 мая в Минске Сергей Семашко получил от представителя частной компании взятку в размере 300 рублей. Деньги были переданы за обеспечение директором своевременной оплаты за выполненные подрядчиком работы на строительстве жилого дома по улице Купревича.

По информации TUT.BY, подозреваемый признался в получении взяток на сумму более 2,5 тысячи рублей и уже погасил ущерб. Семашко не задерживали, он отпущен под обязательство о явке. Дело ведет КГБ. В пресс-службе ведомства пока не ответили.

ОАО «Минский домостроительный комбинат» входит в гособъединение «Минскстрой». Предприятие строит многоэтажные жилые дома в качестве заказчика с 2002 года.