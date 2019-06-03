В ближайшие дни в Беларуси ожидается очень жаркая погода, обещают синоптики. Во вторник-четверг термометры покажут до +29, а в пятницу-воскресенье и вовсе до +31.

Во вторник 4 июня ночью +9..+15, днем +23..+29. Без осадков.

В среду 5 июня ночью +11..+18, днем +23..+29. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы.

В четверг 6 июня +13..+19, днем +24..+29. Местами кратковременные дожди и грозы.

В пятницу 7 июня ночью +14..+20, днем +24..+31. Местами кратковременные дожди и грозы.

В субботу 8 июня ночью +14..+20, днем +24..+31. Местами кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье 9 июня ночью +15..+20, днем от+21 по западу до +31 по востоку. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы.