Президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу. Об этом он заявил на брифинге, сообщает РБК-Украина.

Зеленский отметил, что теперь Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы. Также президент назвал дату встречи минской группы — 5 июня.

«Встречался с нашими партнерами из США, Франции, Германии. С другими партнерами по ЕС. Мы обсуждали вопрос прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция — это восстановление наших переговоров в нормандском формате. Это и разблокировка минского процесса. Уже 5 июня будет встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Кучмой«, — заявил Зеленский.

Напомним, в прошлом году Леонид Кучма завершил работу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минске. Его заменил бывший первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко.

В частности, РБК-Украина писало, что 23 июня 2014 года Кучма вошел в трехстороннюю контактную группу и представлял Украину на переговорах с «ДНР» и «ЛНР» с участием представителей России и ОБСЕ. 20 сентября Кучма подписал минский меморандум. 2 февраля 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил Кучму официальным представителем Украины в трехсторонней группе по урегулированию конфликта на Донбассе.