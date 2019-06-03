33-летний мужчина из г.п.Радошковичи давно увлекался интернет-лотереей. Очевидно, надеялся, что однажды крупно повезет и он основательно разбогатеет. А тут на Центральной площади Молодечно он нашел банковскую карту. Стал проверять ее баланс через мобильное приложение электронной лотереи. Выяснил, что карточка отнюдь не пустая, и перевел с нее на свой игровой аккаунт 80 рублей. Наверное, решил, что фортуна ему наконец улыбнулась.

Правда, оказалось, что не улыбка то была у окаянной, а гримаса. Вскоре после того, как на найденной карте осталось всего три рубля, а любитель интернет-лотерей сунул ее в карман и пошел по своим делам, в Молодечненский РУВД обратилась взволнованная молодая женщина. Сообщила, что потеряла банковскую карту во время прогулки с двухлетним сынишкой, а кто-то уже ею воспользовался: снял упомянутую выше сумму. Да, карточку она заблокировала, но хотелось бы найти человека, который присвоил ее собственность и нанес ей материальный урон.

Молодечненская милиция вычислила этого гражданина. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 212 УК Республики Беларусь «Хищение путем использования компьютерной техники». За это преступление максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.