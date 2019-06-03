Говорят, они были женихом и невестой. И уже установлено, что пара приехала на Случчину из Ошмянского района Гродненской области погостить к родственникам. Но поездка, сулившая приятные впечатления, обернулась трагедией.

1-го июня около двух часов дня эти 31 –летняя женщина и ее 35-летний спутник ехали вдвоем на авто « Лексус» по улице Колхозной деревни Михейки Слуцкого района. За рулем был мужчина. Он в какой-то момент не справился с управлением и машина съехала в кювет, а потом ударилась о придорожное дерево. Удар пришелся как раз с той стороны, где сидела пассажирка. Она серьезно пострадала.

Водитель сначала сам пытался оказать женщине помощь, затем, когда появилась Скорая, помогал медикам перенести в нее пострадавшую. Но сотрудников ГАИ мужчина не стал дожидаться – ушел. Впрочем, через час его уже нашли.

Молодая женщина скончалась от полученных травм в больнице 2-го июня.