Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой на «Зеркало недели».

По информации издания, приглашение от Трампа Зеленский получил в пятницу, 31 мая, а визит в США может состоятся после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Во время встречи «состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе», а также «о реальных бизнес-проектах».

Первый зарубежный визит Зеленский осуществит в Брюссель 4−5 июня.