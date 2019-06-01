Белорусская теннисистка Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элизе Мертенс вышла в 1/8 финала парного разряда турнира «Ролан Гаррос», сообщает агентство «Минск-Новости».

Дуэт Соболенко-Мертенс уверенно обыграл пару Ребекка Петерсон (Швеция)- Оксана Калашникова (Грузия) в двухсетовом матче: 6:4, 6:3. У белорусско-бельгийского дуэта было больше эйсов – 4 против нулевого показателя у соперниц, но и в три раза больше двойных ошибок – 9 против 3.

В ¼ финала Соболенко и Мертенс будет противостоять американская пара теннисисток Джессика Пегула- Дезире Кравчик. Встреча запланирована на 3 июня.