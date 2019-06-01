Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 июня.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

Среди сигарет ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» на 5 копеек дорожают Pall Mall (Red, Blue, Silver, Azure, Nano Fresh, Nano Blue, Nano Silver, Nano Fusion, Nanokings Blue, Superslims Azure, Superslims Violet). Также на 5 копеек поднимутся в цене некоторые сигареты Rothmans и Kent.

Что касается продукции ООО «Табак-инвест», то цены на сигареты не изменятся. Появятся в продаже сигареты Sobranie Refine Evolve.

Из ввозимых компанией «Беларусьторг» на 5 копеек подорожают некоторые сигареты Kent, Pall Mall, Richmond, Aroma Rich, а также сигареты Kiss Brown.

«Энерго-Оил» не повышает цены на сигареты.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.