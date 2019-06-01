На оборонном заводе в российском Дзержинске прогремело несколько взрывов

Три взрыва прогремели на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области в цехе по производству тротила, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона.

В результате взрыва разрушено административное здание. По предварительным данным, площадь пожара составляет 100 кв. м, сообщается на сайте управления МЧС по региону. Пожарные работают по повышенному рангу вызова.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, пострадали 19 человек, передает ТАСС. У большинства пострадавших осколочные ранения легкой и средней степени тяжести. Жертв, по предварительным данным, нет, персонал был оперативно эвакуирован, сообщили в ГОСНИИ «Кристалл». Там уточнили, что в цехе, где произошел взрыв, работали пять человек.

Издание Baza в своем Telegram-канале сообщает о 27 пострадавших. Большинство из них — жители окрестных домов, в которых выбило стекла. Информации о том, что на заводе «Кристалл» могут оставаться люди, нет, сообщили в региональном управлении МЧС. «Количество пострадавших уточняется, информации о том, что кто-то может оставаться внутри, тоже нет», — сказали в главке.

После взрыва нарушено электроснабжение в близлежащем населенном пункте Пыра, в домах повреждено остекление. Причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение технологического процесса, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона. Опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется.

Жители города в соцсетях пишут, что после взрыва в воздухе появились белые частицы, предполагая, что это пепел или некое химическое вещество с завода. Территория завода оцеплена, подъездные дороги к заводу вокруг перекрыты. На месте по поручению губернатора Нижегородской области организован оперативный штаб.

В Дзержинске по громкоговорителям информируют о «внештатной ситуации» на заводе и отсутствии угрозы населению. Жителей просят соблюдать спокойствие.

Как пишет Baza, по предварительным данным, эпицентр взрыва был в цеху, где хранились готовые авиационные бомбы. На заводе производят одну из самых мощных авиабомб — ФАБ-500. Издание также сообщает, что из-за взрывов и высокой температуры горения работать в таком месте могут только специальные пожарные подразделения с особой защитой и оборудованием.

О том, что среди боеприпасов в цехе, где произошли взрывы, были авиабомбы, сообщает и ТАСС со ссылкой на в экстренные службы. По неподтвержденным данным, часть боеприпасов не разорвалась. В ГУ МЧС по Нижегородской области заявили, что данных об этом нет, как и сведений о возможности повторных взрывов.