В Беларуси на 1 января 2019 г. проживало 1868 тыс. детей в возрасте до 18 лет. Наиболее многочисленная группа – дети 7-14 лет (43,3%), сообщает Белстат.

В 2018 г. родилось 94 тыс. детей: 48 тыс. мальчиков и 46 тыс. девочек, по сравнению с предыдущим 2017 г. – на 9 тыс. меньше. Ежегодно мальчиков рождается больше. У 1042 женщин родились двойни, а у 13 женщин – тройни.

Большая часть всех рождений связана с появлением второго, третьего и последующих детей. По очередности рождения на первенцев приходится 39,2%, на вторых детей – 39,4%, третьих – 15,4%, четвертых и т.д. – 6%.

В республике 3803 учреждений дошкольного образования посещают 435,1 тыс. детей.

На начало 2018/2019 учебного в 3035 учреждениях общего среднего образования обучалось 1010,4 тыс. человек. Из них программы повышенного уровня проходили 152 тыс. учащихся в 206 гимназиях и 7,4 тыс. учащихся в 27 лицеях.

Дополнительным образованием в центрах (дворцах) в 2018 г. были охвачены 383,5 тыс. детей, в детских школах искусств – 116,5 тыс.

Дети являются активными интернет-пользователями. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2018 г. сетью Интернет пользовались 91,9% детей в возрасте 6 – 17 лет, из них 79,1% – ежедневно.

Дети скачивают фильмы, музыку, ПО (90,7%), играют в компьютерные игры (86,8%), повышают образование (82,1%), ищут информацию (82,1%), общаются в социальных сетях (70,1%), пользуются электронной почтой (40,7%).

На начало 2019 г. из 18,1 тыс. детей-сирот в семьях воспитывалось 14,9 тыс. (82,3%), в детских интернатных учреждениях – 3,2 тыс. (17,7%).

Разнообразие форм семейного устройства (усыновление, опека, приемная семья, детский дом семейного типа) значительно расширяет возможности реализовать право ребенка на проживание в семейном окружении.

На начало текущего года на усыновлении находилось 11,4 тыс. детей, из них в семьях белорусских граждан – 7,5 тыс. детей.

В 2018 г. новых родителей обрели 557 детей, из них 118 детей усыновили иностранцы.