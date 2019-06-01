Лаборатория создает условия и позволит внедрить в практику новые молекулярно-генетические методы диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей.

Здесь будут проводить научные исследования и создавать инновационные технологии, сообщает БЕЛТА.

Первая в стране такого рода лаборатория не была предусмотрена исходным планом 20-летней давности. Модернизация помещений и полное ее оснащение стали возможны благодаря безвозмездной спонсорской помощи многих крупных организаций Беларуси.

Как отметил министр здравоохранения Валерий Малашко, открытие этой высокотехнологичной лаборатории свидетельствует о том, что в Беларуси заботятся о будущем детей.

«Мы ищем новые виды лечения и диагностики онкологических заболеваний. Отрадно, что в детском здравоохранении происходят прорывы благодаря людям, которые посвящают жизнь борьбе с раком» — сказал он.

Лечение онкологических заболеваний, научные исследования в этой области во всем мире обходятся очень дорого. Используя лишь бюджетные средства и ресурсы страховых фондов сложно было бы развивать такие высокотехнологичные центры, отметил Валерий Малашко.

Откликнулись многие небезразличные люди, которые инвестировали средства в новое направление медицины.

Основным спонсором стал Белагропромбанк, который выделил на строительство лаборатории около 80% суммы.

В лаборатории будут заниматься исследованиями генома опухолевых клеток или клеток крови для определения мутаций, вызывающих онкологические заболевания, болезни крови и наследственные заболевания, искать причины возникновения распространенных онкологических заболеваний и проводить доклинические испытания новых методов терапии. Среди задач также работа с иммунной системой пациентов для борьбы с опухолью без дополнительной химиотерапии, разработка методов иммунотерапии, в том числе противоопухолевых вакцин, CAR-T терапии, терапии естественными киллерными клетками и другими клеточными препаратами с противоопухолевой активностью.

Ожидается, что в полную силу лаборатория заработает в конце августа, а к концу года через нее пройдут первые пациенты.

По словам Ольги Алейниковой, которая возглавляла РНПЦ с 1996 года, ежегодно на лечение поступают 320-350 маленьких пациентов, у которых впервые выявлено онкозаболевание.

Показатель выживаемости — 74% независимо от стадии болезни, по некоторым видам рака до 98%.