В Минском районе рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В Минском районе рейсовый автобус съехал в кювет, в результате чего пострадали три человека.

Как сообщили сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома, в Минском районе перед деревней Аронова Слобода рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту №215 «ДС «Карастояновой» — Бровки», через встречную полосу съехал в левый по ходу движения кювет и остановился. В результате ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса. Их доставили в больницу.

По словам водителя, у него заклинило руль. По факту ДТП проводится проверка. В момент аварии в автобусе находилось около 10 пассажиров.