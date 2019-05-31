Создана масонская Великая ложа Беларуси

25 мая в Минске была учреждена ​​масонская Великая ложа.

Эту информацию «Нашей Ниве» подтвердили несколько источников.

Беларусь была последним в Европе государством, где еще не было своей Великой Ложи.

Что такое Великая ложа? Об этом рассказал масон Ложи Бирмингемского университета (графство Уорикшир, Великобритания) Сергей Харитонов, при этом он наотрез отказался рассказывать о событиях в белорусском масонстве.

«Великая ложа — это управленческий орган масонских организаций, курирующий масонские ложи на конкретной территории. В нашем случае — на территории Беларуси. Кроме того, Великая ложа занимается представительством национальных лож на международном уровне и за рубежом. Для Беларуси создание Великой Ложи — эпохальное событие.

Оно означает официальное возвращение полноценной масонской традиции на белорусские земли впервые после установления советской власти в 1917—1919 гг.

В советское время ВЧК-ОГПУ жестоко преследовало масонов, и деятельность братства была полностью запрещена по всему СССР вплоть до его распада.

В начале 1990-х возрождение масонской традиции началось во всей Восточной Европе. То, что братство, наконец, официально вернулось в Беларусь, я рассматриваю как чрезвычайно позитивный знак не только для Беларуси, но и для всего европейского масонства», — считает Сергей Харитонов.

«Принципиально, что Великая ложа не может быть создана сама по себе — ее должны признать Великие ложи других стран.

Эта процедура и критерии в какой-то степени схожи с формальными критериями, существующими при признании государств на дипломатическом уровне. Но при этом масонство никогда и ни в одной юрисдикции мира (в том числе, в Беларуси) не противопоставляет себя государству, на территории которого существует или изначально учреждается Великая ложа. Это один из принципиальных факторов признания в более чем 300-летней европейской масонской традиции», — продолжает Сергей Харитонов.

По информации «Нашей Нивы», Великую ложу Беларуси поддержали Великие ложи Литвы, Украины и Польши. Работа по созданию Великой ложи Беларуси велась два десятилетия. До этой поры белорусские масонские ложи составляли дистрикт (округ) «Беларусь» в Великой ложе России (ВЛР), и российские масоны пытались не допустить учреждения независимой Великой ложи в Беларуси.

Таким образом, белорусское масонство вышло из зависимости от российского.

В России масонство не имеет большого влияния. Великим мастером там является 49-летний политтехнолог Андрей Богданов. Он был соучредителем восьми карликовых партий — от «Правого дела» до «Коммунистической партии социальной справедливости» и даже баллотировался на президентских выборах 2008 года, набрав 1,8% голосов.

В Беларуси существует несколько — возможно, шесть — масонских лож, полностью признавших российское главенство. Одна из них имеет даже свой сайт и аккаунты в соцсетях. Обычно, в одну ложу входят от 15 до 100 человек.

Другие «братья», как оказалось, боролись за независимое масонство. Вопрос был в том, кто первым успеет создать свою Великую ложу. Победили приверженцы независимости.

Три источника, независимо один от другого, подтвердили «Нашей Ниве», что великим мастером Великой ложи Беларуси стал литератор, сотрудник Радио «Свабода» Сергей Дубовец. Сам Дубовец отказался комментировать это событие: «Не вижу необходимости высказываться».

Теперь стоит вопрос юридической регистрации масонского движения в Беларуси. Великая ложа намерена получить официальный статус в Беларуси. Хотя для мирового масонского движения такой статус у нее уже существует.

Масонское движение возникло в начале XVIII века в Великобритании. Оно объединяет самых разных людей с целью поиска «истинных путей к духовному обновлению общества». В западных странах масонское движение перестало быть тайным, «братья» не скрывают своих имен, но оно по-прежнему окружено ореолом таинственности.

Точное число масонов в мире неизвестно. Называют цифры 4 или 6 миллионов.

Известными белорусскими масонами были Антон Луцкевич и Вацлав Ластовский. Они присоединились к «братству» в надежде таким образом завязать знакомства, полезные для развития белорусского движения. Их участие в масонстве исследовал историк Александр Смоленчук. Масоном был и премьер Временного правительства России Керенский. История показала, однако, что «масонская солидарность» отходила на второй план, если вступала в противоречие с политическими или бизнес-интересами. Так, Керенский решительно отказал в просьбе удовлетворить национальные чаяния братьев-масонов других национальностей.

У масонов сложная ритуалы и аллегорическая символика. К символам масонства относят циркуль и угольник. «Франкмасон» с французского языка переводится как «вольный каменщик, строитель». К символам масонства относятся также мастерок, линейка, фартук, отвес и уровень, молоток и зубило, а также акация, связанная с легендой о смерти главного архитектора Храма царя Соломона.

У масонства как бы не существует никакой единой цели, и ни один масон не может говорить от имени всего масонства.

Возникновение масонства относят к XVIII в., но ритуалы самих масонов восходят ко времени постройки библейского Храма царя Соломона.

В одних странах масонство более многочисленное, в других — менее. Например, в Чили существует 240 лож, масонами являлись некоторые президенты страны, к примеру, Сальвадор Альенде.

Масоном был вождь национально-освободительного движения Италии Джузеппе Гарибальди. В XVIII—XIX вв. масоны поддерживали революционные и антиклерикальные движения.

Ататюрк являлся масоном на протяжении некоторого времени — кажется, с теми же целями, что Луцкевич и Ластовский.

Российский император Александр I то присоединялся к масонству, то запрещал его. Первая половина XIX века была пиком влиятельности масонства в Западной Европе. Масонские ритуалы критически описывает Толстой в «Войне и мире».

Масонство не монолитно, внутри движения существуют различные традиции. Так, есть масонские ложи, условие участия в которых — вера в Великого Архитектора Вселенной, а есть такие, которые, наоборот, настаивают на свободе совести и светскости.

В исламских странах масонство запрещают, считая, что оно связано с сионизмом.

Церкви — как католическая, так и протестантские, и православные — относятся к масонству резко негативно. Они осуждают его за мистицизм, оккультизм и таинственность. Католическая церковь, как и православная, запрещает причащать членов масонских организаций.

В демократических странах Запада масоны иногда имеют негативную репутацию по причине таинственности, которой окружена их деятельность. Членов масонских лож подозревают в том, что они «тянут своих».