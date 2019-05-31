17 мая автор белорусских бестселлеров презентовала свою новую книгу – заключительную часть романа-дилогии «Миг бесконечности» «Бесконечность любви, бесконечность печали…». Этой презентацией, которой открылся и обновленный магазин-клуб «Светоч», был дан старт продажам. И в первый же день за считанные часы было продано 483 экземпляра книги, хотя ее цену нельзя назвать низкой – 23 рубля!

28 мая издательство «Икселент», в котором вышел роман, сообщило, что весь тираж — 4 тысячи книг – уже разошелся.

— Склад пуст, однако это не значит, что тираж раскуплен, — улыбается Наталья Батракова. — Но, конечно, приятно. И уже готовится новый тираж – еще 2 тысячи экземпляров.

Наверное, не стоит удивляться ажиотажному спросу на новую книгу Батраковой. Поклонники ее творчества несколько лет ждали продолжения истории любви главных героев «Мига бесконечности» — журналистки Кати Проскуриной и врача Вадима Ладышева, которая началась еще в 2012 году – тогда вышли первые две книги романа «Миг бесконечности». В 2016-м – продолжение – первые две части «Миг бесконечности – 2», только уже с новым названием — «Бесконечность любви, бесконечность печали…». И вот наконец финал истории.

Стоит отметить, что общий тираж книг дилогии «Миг бесконечности» – около 100.000 экземпляров, в том числе изданных в России. А еще подписан договор на перевод романа на китайский язык. Кстати, и два первых романа Натальи Батраковой выдержали не одно переиздание: «Территория души» переиздавалась шесть раз, «Площадь Согласия» – четыре.