«На Родине возникает ощущение, что я нахожусь в колонии общего режима размером с целую страну»

Лера из Гомеля уже со школьной поры не видела себя в белорусском сообществе. После окончания университета решение уехать из страны приняла молниеносно. Почему девушка променяла стабильность и процветание в Беларуси на бомбы в Израиле? Как адаптировалась к круглогодичной жаре и почему больше не хочет приезжать на Родину? Рассказ гомельчанки, которая точно решила — в Беларусь она никогда не вернется.

Валерии Бернштейн недавно исполнилось 25 лет. Уже три года как она живет в городе Од Хашарон примерно в 20 км от Тель-Авива. Про жизнь в Беларуси девушка рассказывает быстро и скромно:

«Родилась в Гомеле. Семья у нас была маленькая: мама, я и кот. Училась сначала в 19 школе, затем в 67. Потом поступила в БГУ на биологический факультет. Пока жила в Гомеле, подрабатывала у мамы в медцентре. К слову, мама тоже биолог. Училась в БГУ на химика-биолога.

Наверное, началом моего пути можно назвать выбор востребованной за рубежом профессии. Также, учась в университете, я искала возможности, различные программы, с помощью которых переезд был бы проще. Рассылала резюме и искала нормальных кураторов, далеко не все были готовы искать стажировку человеку с такой специфической профессией».

Знакомство с еврейской культурой у Леры началось с Гомельской синагоги. Туда она впервые пришла еще школьницей и поехала в летний лагерь. Но больше времени проводила в Минской синагоге во время студенчества.

«В детстве я ездила в летние детские лагеря от синагоги. Мне там очень нравилось. Мы там делали зарядку под песни на иврите, нам рассказывали о еврейском народе, истории, традициях. Также были поездки на еврейские кладбища и экскурсии по местам холокоста».

Первая поездка в Израиль была в 2011 по программе Таглит. Это бесплатная программа для еврейской молодежи, которая дает возможность увидеть страну, и приобщиться к своим корням:

«Могу честно сказать, что это была одна из лучших поездок в моей жизни, а поездила я много. В течение недели мы проехали почти весь Израиль: от Голанских высот до пустыни. Все было очень продумано, познавательно и насыщено. Мы посещали музеи, исторические места, было много экскурсий. Также мы провели два дня в деревне бедуинов в пустыне».

Готовясь уехать по программе стажировки, Валерия не была уверена и даже не планировала остаться в Израиле:

«Я думала, что побуду там полгода, получу опыт работы в израильской клинике, получу рекомендации и буду пробовать уехать в США. Но жизнь сложилась так, что я осталась. Мой первый день мне слабо запомнился. Помню, прилетела, было очень жарко — это был конец августа. Приехала в центр абсорбции, я там прожила в итоге год, познакомилась с двумя ребятами, которые тоже приехали на программу, и мы все вместе пошли осматривать окрестности.

Адаптация в новой стране достаточно длительный процесс, и я не уверена, что до конца прошла его. Здесь специфический климат. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что тут по полгода нет дождя. Совсем! В Израиле практически нет смены времен года. Иногда мне кажется, что я застряла в дне сурка. Все-таки Ближний Восток, как ни крути, другой менталитет, другая культура, совершенно чужой язык, к этому сложно полностью привыкнуть даже за три года».

Валерия, как и многие евреи, возвращающиеся на родину, прошла репатриацию (возвращение еврея на историческую родину — прим. СН). Репатриироваться могут те, кто попадает под Закон о возвращении. Гомельчанка прошла процедуру в феврале 2016 и получила новое гражданство.

«В Израиль не так просто уехать, если у тебя нет еврейских корней. А если есть — это самый простой путь. Ты сразу получаешь гражданство, право работать, голосовать. С первого дня становишься полноправным членом общества. На мой взгляд, очень привлекательным является израильский загранпаспорт. С ним можно въезжать без визы в 142 страны мира. В первые полгода новый репатриант получает помощь от государства, примерно 2500 шекелей в месяц (около 600 долларов), что очень даже неплохо».

На вопрос «Почему ты решила переехать из благополучного Гомеля в Израиль, который бомбят?» Лера отвечает не думая: «Свобода!»

«В Израиле я не боюсь ходить поздно ночью по городу, преступность сведена к минимуму. Не боюсь, что ко мне пристанут какие-нибудь быдло/отморозки, или оштрафуют на ровном месте. Тут очень «расслабленная» атмосфера. Никто не парится по поводу одежды, на улице или в магазине легко можно встретить человека в пижамных штанах и домашних тапочках. Что скрывать, я и сама так хожу.

Тут можно быть, кем захочешь, а не тем, что тебе диктует общество. С детства слышу от бабушки такую фразу: «Лера, ну ты же девочка, нужно носить платья, каблуки, прически!». Тут такого нет. Я могу ходить в пижамных штанах, и никто не то, что косо не посмотрит, даже внимания не обратит. И мне это очень нравится».

По словам Леры, люди в стране совсем не похожи на белорусов — более эмоциональные и открытые. В то же время — очень вспыльчивые:

«В отличие от «наших», тут многие стремятся помочь, особенно новым репатриантам и солдатам. Солдат-одиночек забирают к себе семьи, и заботится о них, как о своих детях. Солдат приходит в семью в Шаббат и на праздники, они помогают ему материально и не только.

В Израиле нет детских домов. Дети в Израиле это отдельная тема. Их тут очень много и они живут в мире вседозволенности. Для белоруса, привыкшего, что дети ходят по струнке ровно, израильские могут показаться слишком разбалованными шумными и невоспитанными.

Тут очень хорошо относятся и к животным. Многие берут собак из приютов, коты на улице живут как в раю. Вдоль тротуаров всегда насыпан кошачий корм и многие кафе, и магазины ставят пред входом большие миски с водой, чтоб собаки, гуляющие с хозяевами и коты, могли попить и не страдать от жары. Уличных котов отлавливает муниципальная служба и стерилизует. После стерилизации им делают метку на ухе и отпускают обратно во дворы. Бесхозных и ненужных животных тут нет».

В Израиле хорошая социальная защита работающих граждан. Поэтому потеря работы не является катастрофой, как это происходит в Беларуси. Валерия рассказала — потерявшему работу или уволенному человеку выплачивается пособие, за которое можно достойно жить:

«Я живу на зарплату. Самая большая статья расходов — это квартира. Мы снимаем квартиру за 3200 шекелей плюс коммунальные, примерно 700 шекелей в месяц. За квартиру мы платим с мужем пополам, так что выходит 2000 шекелей с человека (525 долларов).

На еду тоже уходит 1500-2000 шекелей, плюс походы в кафе, кофе на работе — 500-1000 шекелей в месяц. Еще мы платим за свою страховку, страховку коту и его содержание. Бюджет на одежду совсем небольшой, я не большая модница. Я компенсирую это покупкой косметики и поездками за границу.

Израильская еда сильно отличается от белорусской. Для начала нужно сказать, что Израиль — страна религиозная. По религии евреи обязаны соблюдать Кашрут. Из-за этого большинство магазинов и ресторанов — кошерные. Все столовые при больницах, фудкорты в торговых центрах и другие места общественного питания — тоже кошерные:

«Это значит, что там нет морепродуктов, свинины, нет блюд со смешением мясного и молочного. В местах общественного питания ты не можешь кушать бутерброд с колбасой и сыром, а в кошерном Макдональдсе ты не можешь купить бургер и молочный коктейль в одном чеке.

Все кошерные заведения закрываются в пятницу днем и не работают всю субботу. Это немного проблематично: чтобы купить продукты в выходной, а выходные дни тут пятница и суббота, нужно искать не кошерный магазин. Но что мне тут очень нравится, так это огромное количество фруктов и овощей круглый год, которые стоят совсем не дорого».

Климат в Израиле для белоруса, который привык жить в холоде и без солнца полгода, совсем непривычный.

«Кажется, что очень здорово, когда круглый год лето, но мне не хватает смены поры года и снега. Климат очень специфичный. Зимой идут проливные дожди, а летом сухо и жарко. Месяцами нет дождей. В целом климат не очень тяжелый. Иногда очень хочется осени, желтой листвы, прохладной погоды и снега.

Осенью и весной приходит хамсин — очень жаркий сухой воздух с пустыни. Температура воздуха в эти дни может достигать 45 градусов, а влажность, 10-15%. Это длится всего пару ней. Но в целом, тут вовсе не так жарко, как об этом говорят. Летом тут 29-32 градуса, что достаточно комфортно».

Возвращаться Лера не планирует. В Беларусь за три года она прилетела впервые в этом году, впечатлений хватит на годы вперед:

«Несмотря на то, что Израиль «бомбят», тут людям не нужно брать кредиты на покупку новой обуви и даже новый репатриант без знания языка может снимать квартиру за 800 долларов и ездить отдыхать за рубеж.

На самом деле, война и обстрелы присутствуют, в основном, только в новостных сводках. Многое из этого очень утрировано. СМИ выгодно «раздувать из мухи слона» в отношении ближневосточного конфликта. В реальной жизни вся «война» отражается в проверке сумок на входе в ТЦ и ЖД станции, и количеством солдат с оружием на улицах. Через полгода к этому привыкаешь настолько, что перестаешь замечать.

Впервые за три года прилетела домой в этом году на майские праздники. Хотелось побывать в Гомеле, съездить в Минск. Впечатление осталось неприятное. Сразу прочувствовала на себе все белорусское гостеприимство.

Поразили цены в Беларуси. Они, конечно, не сравнятся с израильскими, но при зарплате в 200 долларов, посидеть в ресторане на двоих и отдать за это 40 — как-то неправильно.

Обслуживание — отдельная песня. Хуже обслуживания, еды и отношения к клиенту я не видела никогда. Мы с мужем как вспомним, так вздрогнем. Да и вообще, это пренебрежительное отношение преследовало нас всю поездку.

На Родине возникает ощущение, что я нахожусь в колонии общего режима размером с целую страну, поэтому из Беларуси я уехала навсегда».