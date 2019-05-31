Президент Беларуси сегодня на встрече с руководителями иностранных конституционных судов привел свою оценку демократии и свободы в нашей стране. Он считает, что их не меньше, чем в других государствах.

«Смею вас заверить: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России, или на Западе, или дальше — в развивающихся странах», — сказал Александр Лукашенко, передает пресс-служба президента.

Вместе с тем, отметил он, в Беларуси жестче требуют порядка, потому что наша страна не такая богатая, как Россия. РФ может позволить себе ошибки, так как огромные богатства в состоянии быстро их исправить. Беларуси же ошибки могут стоить дорого, поэтому реформы двигаются здесь медленно. Дыру, которая образуется из-за ошибки, латать нечем.

«Идем как по тонкому льду, как по лезвию ножа, чтобы не оступиться, не допустить ошибки: нет денег потом на исправление, да и времени нет. Отстанем — не догоним. Поэтому лучше идти медленно, но идти, не останавливаясь, не поворачивая назад и не уходя в сторону», — сказал он.

Александр Лукашенко также ответил на упреки в том, что в нашей стране недостаточно развита демократия. Он рассказал, как в девяностых готовилась белорусская Конституция. Был изучен опыт других стран, немного оставили из прошлого и даже взяли кое-что у США и Франции.

«Мы учились не только у своих соседей, но прежде всего у них, потому что они близки нам по развитию, со многими мы были в одном государстве. Но многое и многое мы заимствовали у оплотов демократии, прежде всего Франции и Соединенных Штатов Америки», — рассказал Александр Лукашенко.

В Минске проходит конференция, приуроченная к 25-летию белорусской Конституции, которое отмечается в этом году. На конференции представители различных стран обмениваются своим видением конституционного развития.