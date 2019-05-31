Беларусь и Россия продолжают переговоры по поводу урегулирования ситуации с поставками загрязненной нефти.

Подготовлена дорожная карта, которая предусматривает обеспечение сырьем белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в европейские государства. Страны договорились совместными усилиями в рамках созданной рабочей группы оценить убытки от поступления загрязненной нефти и найти способы их компенсации. Российская сторона готова выплатить компенсацию всем государствам, которые докажут, что понесли убытки в связи с поставками некондиционного сырья по трубопроводу «Дружба». Общий ущерб РФ оценивает не более чем в 100 млн долларов. Беларусь же говорит о сотнях миллионов долларов.

Потери прямые и косвенные. Беларусь настаивает на компенсации понесенных ею прямых и косвенных убытков. Под прямыми понимается выход из строя оборудования на Мозырском НПЗ — по предварительной оценке, около 30 млн долларов. Косвенные убытки — это недополученная выручка от транзита черного золота и уменьшение объемов собственного экспорта. В частности, снижена мощность «Нафтана», поскольку чистой нефти, получаемой по трубопроводу Сургут — Полоцк, недостаточно. Нефтепровод Унеча — Полоцк, по которому на предприятие поставляется сырье, простаивает: заполнен загрязненной хлоридами нефтью.

Транзит российского сырья в Украину приостановлен ввиду отсутствия там резервуаров для откачки загрязненной нефти. Возможно, поставки возобновятся в конце месяца. В ближайшее время кондиционная нефть поступит в одну из северных линий нефтепровода «Дружба». Это позволит возобновить транзит черного золота в Польшу и Германию.

С учетом платы за транзит нефти, по экспертным оценкам, в размере 15,96 доллара за тонну недополученная «Дружбой» выручка может составить 29—35 млн долларов. После аварии пропускная способность нефтепровода может уменьшиться до 40 млн т, из-за чего компания не получит доход в размере от 142 млн до 300 млн долларов за прокачку от 8,9 млн до 18,8 млн т черного золота.

Белорусский транзит перестает быть приоритетом. Россия постепенно снижает транзит сырья по нефтепроводу «Дружба». Это связано как с форс-мажорами (вероятность проведения ремонтных работ на трубопроводе), финансовыми затратами (модернизация трубы за счет российской стороны) и регулярным повышением транзитных ставок (на 30,6 % в нынешнем году), так и с новой логистикой поставок в рамках Балтийской трубопроводной системы. РФ намерена диверсифицировать поставки нефти в Западную Европу благодаря перераспределению отгрузок сырья с российского порта на Балтийском море. В декабре 2019-го трубопроводная система ВСТО-2 должна выйти на полную мощность — прокачку 80 млн т черного золота в год.

Сокращение (в ближайшем будущем — прекращение) поставок энергетического сырья через Украину в Европу Россия практически реализовала. На повестке транспортное окно через Беларусь.

РФ отдавала предпочтение Беларуси из-за относительно низкой ставки за транзит и возможности российских нефтяных компаний обеспечить переработку сырья на белорусских НПЗ. Расширение трубопроводной системы России отразится на белорусской «Дружбе». Так, если в 2001 году транзит через нее достигал примерно 70 млн т, то в 2019-м, по оценкам различных источников, он может составить только около 40 млн т, поскольку до утилизации (откач­ки в РФ или перемешивания с чистым сырьем) загрязненной нефти часть линий трубопровода будет задействована в качестве резервуаров.

На фоне сокращения транзита нефти и нефтепродуктов через Беларусь, а также повышения транзитной ставки возникает воп­рос о сохранении схемы «перетаможки» (благодаря «перетаможке» 6 млн т черного золота в 2017 году белорусский бюджет получил около 520,5 млн долларов, в 2018-м — 770,9 млн).

В среднесрочной перспективе транзит российской нефти в Европу также будет снижаться ввиду роста поставок в Китай и собственной переработки сырья. РФ планирует перерабатывать нефть сама и делает ставку на экспорт светлых нефтепродуктов.

Намерение повысить на 23 % тариф на прокачку сделает поставки сырья по нефтепроводу «Дружба» менее привлекательными. Согласно плану, 1 февраля 2019 года белорусский тариф повысился на 7,6 %. Из-за таких маневров Беларусь может потерять как объемы транзита, так и свое транзитное значение.

По завершении налогового маневра рентабельность белорусских НПЗ снизится, если не будет заключен договор с РФ о выплате компенсации. С учетом переработки собственной нефти белорусским НПЗ придется по мировым ценам купить около 16,4 млн т нефти из России.

Инцидент с загрязненным сырьем может стать триггером, который понизит значение Беларуси как транзитной страны, в частности применительно к нефти. Напрашивается аналогия с ситуацией, возникшей после аварии на участке нефтепровода Унеча — Полоцк в 2006 году. Тогда рядом с Унечей произошла авария, после которой новополоцкая ветка перестала работать на транзит и стала использоваться только для доставки сырья на Новополоцкий НПЗ.

При любых обстоятельствах нефтяной транзит через Беларусь уменьшится до 15 млн т в связи с запуском ВСТО-2. Как следствие, вопрос снижения поставок по нефтепроводу «Дружба» является актуальным для страны. В краткосрочной (до трех лет) перспективе транзит по нему уменьшится до 30 млн т, то есть доля белорусского маршрута в общем российском экспорте снизится с 20 до 10 %.

Противоречия и проблемы между Минском и Москвой актуализировались после предложения РФ провести аудит Договора о создании Союзного государства. Беларусь начинает в значительной степени перенимать стратегию Украины в отношениях с Россией. В частности, расширяется перечень претензий — от пересмотра базового Договора о ЕАЭС и его отдельных торговых положений и до снижения объемов производства сельскохозяйственной продукции из-за закрытия российского рынка для более чем 60 белорусских переработчиков молока и мяса.

До форс-мажора с поставками нефти наиболее актуальными вопросами для Беларуси были согласование цены на газ после 2019 года и снятие ограничений на поставки продовольствия (в 2018-м объем общего товаро­оборота сельхозпродукции и продуктов питания между странами увеличился на 2,1 %, до 5,4 млрд долларов).

Беларусь продолжает настаивать на компенсации издержек, связанных с реализацией в России налогового маневра в нефтяной сфере, и ожидает подписания кредитного договора о выделении ранее согласованного госкредита на 600 млн долларов для рефинансирования части госдолга перед РФ.

Изменчивые торговые приоритеты. Правительство Беларуси реанимирует планы развития внешней торговли. Особый упор делается на сотрудничество с Евросоюзом и Китаем в рамках проекта «Один пояс — один путь». Российский рынок начинает терять свою привлекательность, так как 80 % торговли между странами осуществляется в национальных валютах.

В последние годы правительство Беларуси определило и следует экспортным приоритетам. Основная задача — избавиться от зависимости от одного рынка сбыта и добиться равного распределения экспорта между ЕС, ЕАЭС и третьими странами (см. рис.).

Торговая статистика констатирует некоторые успехи на данном поприще. В 2018 году белорусский экспорт товаров увеличился на 4,5 млрд долларов (или на 15,3 % по сравнению с 2017-м), до 33,7 млрд долларов. Наибольший прирост (на 2,3 млрд долларов) связан со странами ЕС. Поток товаров в ЕАЭС увеличился на 0,2 млрд долларов, в третьи страны — на 1,9 млрд. При этом доля ЕАЭС в общем объеме экспорта составила 41,2 % (против 46,7 % в 2017 году), ЕС — 30,2 % (26,8 %), третьих стран — 28,6 % (26,5 %).

Сальдо торговли с Евросоюзом возросло с 1,2 млрд долларов в 2017 году до 3 млрд в 2018-м. Белорусский экспорт в страны ЕС увеличился на 29,9 %, а импорт — только на 7,4 %. Следует отметить, что экспорт в ЕС прибавил в основном благодаря удачной ценовой конъюнктуре, сложившейся в отношении сырьевых товаров: нефти, нефтепродуктов, калийных удобрений и др.

Сейчас около 45 % белорусского экспорта в ЕС приходится на «нефтянку» и продукты нефтепереработки. Еще 0,5 млрд долларов принесла продукция предприятий нефтехимии. Это совсем немного, если учесть, что по данным позициям импорт ЕС составляет около 20 млрд долларов в год. При этом правительство Беларуси делает упор на рост экспорта в ЕС благодаря поставкам продукции с более глубокой степенью переработки.

Беларусь обладает номенклатурой товарной продукции, которая может занять свою нишу на европейском рынке. Это относится, например, к автомобильным шинам (экспорт в ЕС в стоимостном выражении составляет 6 млн и реэкспорт на 26 млн евро). Базовые же шины, наиболее востребованные в Европе, Беларусь на данный рынок не поставляет. Особенно востребован белорусский металлокорд.