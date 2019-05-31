Грантовый контракт по проекту международной технической помощи подписан между Государственным таможенным комитетом (ГТК) Беларуси и МВД Литвы по модернизации погранперехода Урбаны – Силене, сообщили в ГТК.

«В пункте пропуска «Урбаны» будет установлен стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, а также осуществлена реконструкция и расширение участка дороги, созданы дополнительные полосы движения между латвийским пунктом пропуска «Силене» и белорусским – «Урбаны», — говорится в сообщении комитета.

Также проектом предусмотрена реконструкция инженерных коммуникаций, выделение дорожек для организации пешего пересечения границы в обоих направлениях, совершенствование инфраструктуры управления транспортными потоками.

«Реализация проекта будет способствовать укреплению безопасности на белорусско-латвийской границе, улучшению эффективности проведения таможенного контроля, созданию комфортных условий для пребывания в пункте пропуска и пересечения границы», — отметили в ГТК.

Реализация проекта началась 25 мая 2019 года. Ведущий бенефициар – ГТК. Вклад Европейского союза для Беларуси составит порядка 3,5 млн. евро.