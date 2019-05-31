Беларусь, а также Литва, Латвия и Эстония оказались лучшими странами для жизни детей среди стран бывшего СССР по данным фонда Save the Children.

В то же время только Литва смогла попасть в первую двадцатку стран, где детям живется хорошо.

Об этом свидетельствует рейтинг «Конец детства-2019», составленный фондом Save the Children. В нем страны ранжируются по вероятности безопасной и комфортной жизни детей. Рейтинг оценивает 8 показателей, которые могут ухудшить условия жизни ребенка и создать ей угрозу.

Первое место в рейтинге, по подсчетам Save the Children, занял Сингапур, далее следуют Швеция, Финляндия, Норвегия и Словения, а затем европейские страны плюс Австралия, Израиль, Южная Корея и Япония.

Эстония и Латвия разделили в рейтинге 27-28-е места, Беларусь оказалась на 34-м месте, Россия на 38-м, Казахстан на 40-м, Украина — на 42-м.

Тяжелым положение детей в странах бывшего СССР продолжает оставаться в Азербайджане, Таджикистане и Кыргызстане: они заняли 89-е, 90-е и 94-е места в рейтинге из 176 стран.