Топ-менеджер компании пропал без вести в Минске

46-летний минчанин Сергей Гусаковский пропал рано утром во вторник, сообщает корреспондент NewsBel.by со ссылкой на ПСО «Ангел».

По информации волонтеров, Гусаковский ушел из дома около семи часов утра, не взяв с собой ни телефона, ни деньги, ни документы, ни ключи. Случилось это после ссоры с женой.

Сергея Гусаковского знают как бизнес-тренера, активного участника нескольких известных проектов. Также есть информация, что последние несколько месяцев он был гендиректором «БелКП-Пресс» («Комсомолка»).

По свидетельству супруги Гусаковского, после обычной бытовой ссоры её муж вышел из дома в ношеной желтой майке с коротким рукавом, синих джинсах, салатовых кроссовках. Выяснилось, что чуть позднее он заходил к своему другу в сквош-бар, выпил кофе, был в подавленном настроении, затем ушел.