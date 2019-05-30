Посол Беларуси в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией.

Соответствующий указ N202 Александр Лукашенко подписал 30 мая, сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с документом, Семашко при реализации полномочий вице-премьера представляет Беларусь в контактах с должностными лицами и государственными органами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества, а также вносит предложения правительству, республиканским органам государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому и иным госорганам и организациям по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией.

Кроме того, он координирует деятельность республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства, дает им обязательные для исполнения указания и контролирует их реализацию.

«Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией», — подчеркнули в пресс-службе.