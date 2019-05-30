Премьер-министр Беларуси Сергей Румас считает программу семейного капитала эффективным стимулом повышения рождаемости и анонсировал ее продление на ближайшие 5 лет.

«Программу семейного капитала планируется продлить на ближайший пятилетний период — по 31 декабря 2024 года включительно с возможностью досрочного использования этих средств для улучшения жилищных условий многодетных семей, получения образования, услуг в сфере здравоохранения», — сказано в сообщении пресс-службы правительства по итогам участия Румаса в заседании Брестского облисполкома 29 мая.

«Программа семейного капитала зарекомендовала себя как эффективный стимул повышения рождаемости. Сегодня уже можно признать высокую эффективность данной меры», — сказал премьер-министр.

По его словам, в 2015-2018 годах третьими и последующими рождено 83,2 тыс. детей, что на треть больше по сравнению с периодом 2011-2014 годов.

В Беларуси с 2015 года действует программа семейного капитала, которая предусматривает единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей.