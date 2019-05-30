Европейская комиссия предложила государствам-членам Европейского Союза рассмотреть возможность приглашения в члены ЕС еще двух государств. Приглашения получат Албания и Республика Северная Македония. Это означает, что у приглашенных к переговорам законодательство соответствует общеевропейским стандартам, нет территориальных претензий к другим государствам, а жизненный уровень приближается к тому, который считается в единой Европе хотя бы удовлетворительным.

Что это означает? Что число европейских государств, не входящих в состав ЕС, стремительно сокращается. У нас на глазах – то есть уже после прекращения существования СССР – членами Евросоюза стали Австрия, Финляндия и Швеция (1995), Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Мальта, Словакия, Словения, Чехия (2004), Болгария, Румыния (2007), а в 2013 году к ним присоединилась Хорватия. Сегодня в Евросоюз входит 28 государств, включая никак не могущую «развестись» с ним Великобританию. Теперь шанс войти в ЕС получили еще две страны.

Помните, как реагировали белорусские евроскептики во главе с Александром Лукашенко, когда какие-нибудь оппозиционные безумцы предлагали взять курс на единую Европу? Ответ был лаконичен:

– Нас там никто не ждет…

Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 31 мая