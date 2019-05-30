Средняя начисленная заработная плата в Беларуси за апрель достигла 1074 рубля. По сравнению с апрелем 2018 года она увеличилась в реальном выражении на 10%. С учетом укрепления за последнее время рубля в долларовом эквиваленте средняя зарплата наконец взяла вожделенную планку в 500 единиц. Правда, эту планку она преодолевала еще в декабре 2010 года. На оптимистической волне достигнутого белорусам тогда пообещали 1000 долларов в 2015 году. Но суровая экономическая реальность опрокинула эти планы. Скорее, отодвинула на неопределенный период. За это время наши соседи – страны Балтии и Польша – обошли нас по средней зарплате в 2–2,5 раза, и догнать их в обозримом будущем экономике Беларуси в том состоянии, в каком она есть, не под силу.

Тогда правительство озаботилось другой проблемой – уж больно много у нас рабочих мест с зарплатой неприличного уровня, а есть предприятия, выплачивающие занятым в них работникам доходы ниже законодательно установленной минимальной зарплаты (330 рублей). 3% работников в Беларуси получают зарплату менее 300 рублей, 10,5% – от 300 до 400 рублей. Это легко увидеть на ярмарках вакансий…

Особенно плохо с заработками на периферии. Только в 13 городах и районах Беларуси зарплата достигла 1000 рублей. Лишь в 6 регионах из 128 начисляют зарплату выше средней по стране. Причем в этих удачливых регионах, как правило, расположено какое-либо предприятие-флагман с высокими заработками, вытягивающее общие зарплатные показатели. Например, в Солигорском районе – «Беларуськалий», в Жодинском – БелАЗ, в Речицком – «Белоруснефть», в Дзержинском – «Штадлер» и т.д. По Минску средняя зарплата в апреле достигла 1552 рубля. Но в остальных регионах, коих большинство, зарплаты по 400–500 рублей считаются если не за честь, то вполне нормальными. Пойди найди еще работу…

Полный текст колонки профессора, доктора экономических наук Бориса Желибы читайте в газете «Народная Воля» за 31 мая