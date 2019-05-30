Азаренко последней из белорусок покинула одиночный разряд «Ролан Гаррос», ранее с турниром распрощались Вера Лапко, Александра Саснович и Арина Соболенко.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (№43 в рейтинге WTA) потерпела поражение во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»), сообщает Sputnik.

Сегодня состоялся поединок 1/32 финала с участием Азаренко и японки Наоми Осаки (1). Белоруска проиграла со счетом 6:4, 5:7, 3:6. Встреча длилась два часа 50 минут.

В 1/16 финала японка сыграет с сильнейшей в паре Катерина Синякова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).

Ранее в четверг борьбу на турнире завершила Арина Соболенко (11), уступив 17-летней американке Аманде Анинисимовой (51).